https://ria.ru/20250216/moskalkova-1999638125.html
Москалькова рассказала о поддержке россиян в реализации жилищных прав
Москалькова рассказала о поддержке россиян в реализации жилищных прав - РИА Новости, 16.02.2025
Москалькова рассказала о поддержке россиян в реализации жилищных прав
Более 250 тысяч россиян в 2024 году получили помощь уполномоченного по правам человека в РФ и государственных органов в реализации жилищных прав, сообщила РИА... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:24:00+03:00
2025-02-16T05:24:00+03:00
2025-02-16T05:24:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 250 тысяч россиян в 2024 году получили помощь уполномоченного по правам человека в РФ и государственных органов в реализации жилищных прав, сообщила РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "В 2024 году благодаря работе уполномоченного по правам человека в РФ и государственных органов оказано содействие в реализации жилищных прав более 250 тысяч граждан", - сказала Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что за прошлый год к ней поступило более 4 тысяч обращений по этой теме, они касались признания права собственности на жилое помещение, содержания и эксплуатации многоквартирных домов, расселения аварийного жилья, жилищного обеспечения детей-сирот и льготных категорий граждан. "Основными проблемами остаются нарушения законодательства в области ЖКХ, неисполнение обязательств управляющими компаниями. Много лет не решается проблема обеспечения жильем инвалидов, чьи квартиры и дома признаны непригодными для жизни", - подчеркнула она. Москалькова предлагает предусмотреть специальный механизм для этой категории граждан и отказаться от необходимости подтверждения статуса малоимущих в подобных ситуациях.
https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999623098.html
https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о поддержке россиян в реализации жилищных прав
Москалькова: более 250 тысяч россиян получили помощь в реализации жилищных прав
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 250 тысяч россиян в 2024 году получили помощь уполномоченного по правам человека в РФ и государственных органов в реализации жилищных прав, сообщила РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"В 2024 году благодаря работе уполномоченного по правам человека в РФ
и государственных органов оказано содействие в реализации жилищных прав более 250 тысяч граждан", - сказала Москалькова
.
Федеральный омбудсмен отметила, что за прошлый год к ней поступило более 4 тысяч обращений по этой теме, они касались признания права собственности на жилое помещение, содержания и эксплуатации многоквартирных домов, расселения аварийного жилья, жилищного обеспечения детей-сирот и льготных категорий граждан.
"Основными проблемами остаются нарушения законодательства в области ЖКХ, неисполнение обязательств управляющими компаниями. Много лет не решается проблема обеспечения жильем инвалидов, чьи квартиры и дома признаны непригодными для жизни", - подчеркнула она.
Москалькова предлагает предусмотреть специальный механизм для этой категории граждан и отказаться от необходимости подтверждения статуса малоимущих в подобных ситуациях.