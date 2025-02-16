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Президент Аргентины поручил проверить свою публикацию о криптовалюте - РИА Новости, 16.02.2025
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05:55 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/miley-1999638631.html
Президент Аргентины поручил проверить свою публикацию о криптовалюте
Президент Аргентины поручил проверить свою публикацию о криптовалюте - РИА Новости, 16.02.2025
Президент Аргентины поручил проверить свою публикацию о криптовалюте
Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился провести антикоррупционную проверку своей публикации о криптовалюте, которая вызвала резкую критику, сообщила... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:55:00+03:00
2025-02-16T05:55:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился провести антикоррупционную проверку своей публикации о криптовалюте, которая вызвала резкую критику, сообщила пресс-служба главы государства. Ранее Милей опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку, как отмечает газета Pagina12, многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины заявила, что будет настаивать на импичменте президента. "Президент распорядился, чтобы управление по борьбе с коррупцией вмешалось и определило, имело ли место ненадлежащее поведение со стороны любого члена национального правительства, включая самого президента", - говорится в сообщении. Кроме того, при администрации президента будет создана группа, состоящая из специалистов по криптоактивам, финансам, борьбе с отмыванием денег, которая соберёт всю информацию для инициирования срочного расследования относительно запуска криптовалюты, публикацию о которой сделал президент. Вся информация, собранная в ходе расследования, будет передана в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250209/argentina-1998212806.html
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в мире, аргентина, хавьер милей, технологии
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, Технологии
Президент Аргентины поручил проверить свою публикацию о криптовалюте

Президент Аргентины Милей поручил проверить свою публикацию о криптовалюте

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился провести антикоррупционную проверку своей публикации о криптовалюте, которая вызвала резкую критику, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее Милей опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку, как отмечает газета Pagina12, многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины заявила, что будет настаивать на импичменте президента.
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"Президент распорядился, чтобы управление по борьбе с коррупцией вмешалось и определило, имело ли место ненадлежащее поведение со стороны любого члена национального правительства, включая самого президента", - говорится в сообщении.
Кроме того, при администрации президента будет создана группа, состоящая из специалистов по криптоактивам, финансам, борьбе с отмыванием денег, которая соберёт всю информацию для инициирования срочного расследования относительно запуска криптовалюты, публикацию о которой сделал президент.
Вся информация, собранная в ходе расследования, будет передана в правоохранительные органы.
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