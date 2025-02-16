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Писательница Сент-Клэр призвала Маска публично признать их общего ребенка
Писательница Сент-Клэр призвала Маска публично признать их общего ребенка - РИА Новости, 16.02.2025
Писательница Сент-Клэр призвала Маска публично признать их общего ребенка
Американская писательница Эшли Сент-Клэр призвала миллиардера Илона Маска публично признать их общего ребенка, которого, как утверждает женщина, она родила от... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:38:00+03:00
2025-02-16T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр призвала миллиардера Илона Маска публично признать их общего ребенка, которого, как утверждает женщина, она родила от предпринимателя пять месяцев назад. В пятницу Сент-Клэр опубликовала пост в соцсети X, в котором заявила о рождении ребенка, при этом отметила, что не сообщала об этом раньше, чтобы защитить его. По данным журнала People, писательница является ярой сторонницей консервативных взглядов. Издание также отмечает, что ребенок может оказаться 13-м отпрыском Маска. "Эшли и Илон в частном порядке некоторое время работали над созданием соглашения о воспитании их ребенка... Мы ждем от Илона публичного признания своей родительской роли с Эшли, чтобы закончить необоснованные спекуляции, и Эшли верит, что Илон намерен быстро завершить заключение их соглашения в интересах благополучия и безопасности их общего ребенка", - говорится в заявлении ее представителя Брайна Гликлиха, опубликованном в X. В воскресенье Маск нарушил молчание, прокомментировав пост одного из пользователей X о ситуации, однако его реакция не прояснила, признает он ребенка или нет.
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в мире, илон маск, сша
Писательница Сент-Клэр призвала Маска публично признать их общего ребенка
Американская писательница Сент-Клэр призвала Маска признать их общего ребенка
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр призвала миллиардера Илона Маска публично признать их общего ребенка, которого, как утверждает женщина, она родила от предпринимателя пять месяцев назад.
В пятницу Сент-Клэр опубликовала пост в соцсети X, в котором заявила о рождении ребенка, при этом отметила, что не сообщала об этом раньше, чтобы защитить его. По данным журнала People, писательница является ярой сторонницей консервативных взглядов. Издание также отмечает, что ребенок может оказаться 13-м отпрыском Маска
.
"Эшли и Илон в частном порядке некоторое время работали над созданием соглашения о воспитании их ребенка... Мы ждем от Илона публичного признания своей родительской роли с Эшли, чтобы закончить необоснованные спекуляции, и Эшли верит, что Илон намерен быстро завершить заключение их соглашения в интересах благополучия и безопасности их общего ребенка", - говорится в заявлении ее представителя Брайна Гликлиха, опубликованном в X.
В воскресенье Маск нарушил молчание, прокомментировав пост одного из пользователей X о ситуации, однако его реакция не прояснила, признает он ребенка или нет.