https://ria.ru/20250216/mask-1999691354.html

Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле"

Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле" - РИА Новости, 16.02.2025

Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле"

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T16:55:00+03:00

2025-02-16T16:55:00+03:00

2025-02-16T17:21:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI. "Выпуск Grok 3 с демонстрацией в режиме реального времени состоится в восемь часов вечера в понедельник (7:00 вторника мск. — Прим. ред.). Самый умный искусственный интеллект на Земле", — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20241210/mask-1988446302.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, великобритания, европа, илон маск