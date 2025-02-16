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Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле" - РИА Новости, 16.02.2025
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16:55 16.02.2025 (обновлено: 17:21 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/mask-1999691354.html
Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле"
Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле" - РИА Новости, 16.02.2025
Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле"
Американский предприниматель Илон Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:55:00+03:00
2025-02-16T17:21:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI. &quot;Выпуск Grok 3 с демонстрацией в режиме реального времени состоится в восемь часов вечера в понедельник (7:00 вторника мск. — Прим. ред.). Самый умный искусственный интеллект на Земле&quot;, — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
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96
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в мире, технологии, сша, великобритания, европа, илон маск
В мире, Технологии, США, Великобритания, Европа, Илон Маск
Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле"

Илон Маск анонсировал выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI.
«

"Выпуск Grok 3 с демонстрацией в режиме реального времени состоится в восемь часов вечера в понедельник (7:00 вторника мск. — Прим. ред.). Самый умный искусственный интеллект на Земле", — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы.
В марте xAI открыла исходный код Grok.
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