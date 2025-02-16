https://ria.ru/20250216/mask-1999678477.html

Маск нарушил молчание после слов писательницы о рождении ребенка

Маск нарушил молчание после слов писательницы о рождении ребенка - РИА Новости, 16.02.2025

Маск нарушил молчание после слов писательницы о рождении ребенка

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск нарушил молчание после того, как американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:43:00+03:00

2025-02-16T14:43:00+03:00

2025-02-16T16:26:00+03:00

илон маск

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск нарушил молчание после того, как американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила от него ребенка. "Ого", - написал Маск на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию одного из пользователей, утверждавшего, что Сент-Клэр "полдесятилетия планировала обольстить" предпринимателя. Сент-Клэр сообщила ранее, что пять месяцев назад родила ребенка от Маска, попросив журналистов уважать частную жизнь.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

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илон маск, в мире, сша