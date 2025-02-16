Нобелевский лауреат рассказал об опасности вирусов из тающих льдов
Ученый Чунг: человечество не готово к встрече с вирусами из тающих льдов
Льды Арктики. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Человечество не готово к встрече с вирусами, которые могут высвобождаться при таянии льдов и вечной мерзлоты, высказал мнение в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.
По словам собеседника агентства, такие вирусы могут таиться во льдах и вечной мерзлоте в Гренландии, в северной части Канады и России и высвобождаться по мере таяния льдов и мерзлоты. Человечество не готово к столкновению с такими вирусами, полагает ученый.
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"Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой (споры которой могут сохраняться в вечной мерзлоте - ред.) - только один пример, но такого может быть гораздо больше", - объяснил Рае Квон Чунг.
В этой связи он упомянул научный отчет, вышедший несколько лет назад, согласно которому сотни вирусов могут вырваться на свободу при таянии вечной мерзлоты в тундре, и часть этих вирусов могли бы быть опасны для человечества.
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