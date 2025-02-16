https://ria.ru/20250216/lantset-1999685608.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 16.02.2025

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом"

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронемашины (ББМ) ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T15:58:00+03:00

2025-02-16T15:58:00+03:00

2025-02-16T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронемашины (ББМ) ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. "Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ боевиков ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250213/minoborony-1999007016.html

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Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает бронемашину ВСУ в Курской области Минобороны РФ показало точную работу барражирующего боеприпаса «Ланцет», уничтожившего бронемашину ВСУ в приграничном районе Курской области 2025-02-16T15:58 true PT0M36S

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