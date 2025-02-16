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Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 16.02.2025
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15:58 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/lantset-1999685608.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 16.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронемашины (ББМ) ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:58:00+03:00
2025-02-16T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронемашины (ББМ) ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. "Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ боевиков ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250213/minoborony-1999007016.html
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Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает бронемашину ВСУ в Курской области
Минобороны РФ показало точную работу барражирующего боеприпаса «Ланцет», уничтожившего бронемашину ВСУ в приграничном районе Курской области
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры уничтожения ББМ ВСУ "Ланцетом" в Курской области

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронемашины (ББМ) ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области.
"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет".
"Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ боевиков ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
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