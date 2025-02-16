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На Южный берег Крыма обрушился сильный снегопад
На Южный берег Крыма обрушился сильный снегопад - РИА Новости, 16.02.2025
На Южный берег Крыма обрушился сильный снегопад
Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на плато горы Ай-Петри закрыта, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:13:00+03:00
2025-02-16T21:13:00+03:00
2025-02-16T21:28:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на плато горы Ай-Петри закрыта, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. "На ЮБК обрушился сильный снегопад. Ялту заметает. Прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Дорога на Ай-Петри закрыта. В работе общественного транспорта могут возникнуть сбои", - написала Павленко в своем Telegram-канале. По ее словам, коммунальная техника с раннего утра вышла расчищать дороги, дополнительно привлечены силы из Симферополя и Бахчисарая. В приоритете расчистка дорог к важным социальным объектам – хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи. Кроме того, по ее словам, в связи с ухудшением погодных условий в Ялте, решение о посещении детьми учебных заведений в понедельник принимают родители. "В детских садах будут организованы дежурные группы. В школах 1 классы ушли на плановые недельные каникулы, для остальных деток образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребёнка не будет считаться прогулом. Администрации школ откорректируют учебный план, а административные контрольные работы будут перенесены на другой день", - подчеркнула Павленко. Глава города также призвала работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.
https://ria.ru/20250203/moskva-1997197314.html
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ялта, ай-петри, симферополь, янина павленко, республика крым, россия, погода
Ялта, Ай-Петри, Симферополь, Янина Павленко, Республика Крым, Россия, Погода
На Южный берег Крыма обрушился сильный снегопад
На Южный берег Крыма обрушился сильный снегопад, дорога на Ай-Петри закрыта