https://ria.ru/20250216/krym-1999643363.html

В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину

В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину - РИА Новости, 16.02.2025

В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:27:00+03:00

2025-02-16T08:27:00+03:00

2025-02-16T15:41:00+03:00

в мире

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заур смирнов

дональд трамп

радослав сикорский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии. Ранее, в субботу, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину."Войска стран НАТО пытаются под прикрытием якобы миротворческой миссии проникнуть на территорию Украины. В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице прежде всего Франции и Англии согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу", — сказал Смирнов РИА Новости.По его словам, натовским военным нечего делать на территории Украины, под каким бы формальным прикрытием они там ни находились. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250215/deputat-1999608523.html

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в мире, украина, россия, заур смирнов, дональд трамп, радослав сикорский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)