В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину
Смирнов заявил, что войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием
Флаг НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии.
Ранее, в субботу, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину.
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"Войска стран НАТО пытаются под прикрытием якобы миротворческой миссии проникнуть на территорию Украины. В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице прежде всего Франции и Англии согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу", — сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, натовским военным нечего делать на территории Украины, под каким бы формальным прикрытием они там ни находились.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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