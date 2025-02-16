https://ria.ru/20250216/koshki-1999694648.html

В Крыму волонтер раздает 50 кошек после смерти хозяйки

В Крыму волонтер раздает 50 кошек после смерти хозяйки - РИА Новости, 16.02.2025

В Крыму волонтер раздает 50 кошек после смерти хозяйки

В квартире в Симферополе более 50 кошек и котов остались без хозяйки после ее смерти, необходима помощь в их расселении, сообщила РИА Новости волонтер из... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:26:00+03:00

2025-02-16T17:26:00+03:00

2025-02-16T17:55:00+03:00

общество

херсонская область

республика крым

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домашние животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. В квартире в Симферополе более 50 кошек и котов остались без хозяйки после ее смерти, необходима помощь в их расселении, сообщила РИА Новости волонтер из Херсонской области Анна, занимающаяся помощью животным. Пенсионерка, которая ухаживала более чем за 50 кошками в своей квартире в многоквартирном доме, недавно умерла, а животные оказались не нужны дочери хозяйки. Волонтер по имени Анна рассказала РИА Новости, что, узнав об этом, ухаживает за "кошачьим царством" и постепенно старается пристроить животных в добрые руки. "Коты и кошки все стерилизованы, они ухожены, лишь одному потребовалась медпомощь. От соседей претензий не поступало, женщина следила и ухаживала за ними. И вот они остались без нее, в шоке, конечно. Всего их больше 50, у меня нет возможности даже точно посчитать. Двенадцать я уже смогла пристроить, так что еще надо раздать порядка 40 котов и кошек", — уточнила волонтер. Анна приехала на полуостров из Херсонской области, где занималась спасением бездомных животных. В Крыму она продолжила свое дело. Узнав о проблеме, волонтер предложила помощь дочери умершей хозяйки квартиры с расселением котов. Узнав из соцсетей и СМИ о ситуации, люди предлагают волонтеру помощь в подкармливании животных, но основная задача — быстрее найти для них новый дом и хозяев, чтобы питомцы не оказались на улице. Предложения помощи от властей Анне не поступали, сказала она. Волонтер попросила помощи в публикации ее контактов, чтобы желающие смогли взять кошек-сирот к себе домой. Телефон Анны +7 (978) 539-44-75.

https://ria.ru/20250116/koshka-1993969468.html

херсонская область

республика крым

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общество, херсонская область , республика крым, россия, домашние животные