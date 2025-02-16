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"Возможно, конец". В Германии подвели итоги конференции в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
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17:15 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/konferentsiya-1999693229.html
"Возможно, конец". В Германии подвели итоги конференции в Мюнхене
"Возможно, конец". В Германии подвели итоги конференции в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
"Возможно, конец". В Германии подвели итоги конференции в Мюнхене
Отношения между европейскими странами и США могут значительно ухудшиться после конференции по безопасности в Мюнхене, заявил немецкий политолог Александр Рар в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:15:00+03:00
2025-02-16T17:15:00+03:00
в мире
европа
сша
александр рар
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Отношения между европейскими странами и США могут значительно ухудшиться после конференции по безопасности в Мюнхене, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."Мюнхенская конференция по безопасности 2025 обозначает, возможно, конец трансатлантических отношений. Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь, устами своих политиков, рвут отношения со "Старшим братом", — написал он.Эксперт также добавил, что Европа не захочет мириться со сделкой с Москвой по украинскому кризису. Поэтому, по мнению Рара, теперь главным соперником России выступает ЕС, а не США.В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html
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в мире, европа, сша, александр рар, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности, россия
В мире, Европа, США, Александр Рар, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия
"Возможно, конец". В Германии подвели итоги конференции в Мюнхене

Политолог Рар допустил дистанцирование ЕС от США после конференции в Мюнхене

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Отношения между европейскими странами и США могут значительно ухудшиться после конференции по безопасности в Мюнхене, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.
"Мюнхенская конференция по безопасности 2025 обозначает, возможно, конец трансатлантических отношений. Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь, устами своих политиков, рвут отношения со "Старшим братом", — написал он.
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Вчера, 15:15
Эксперт также добавил, что Европа не захочет мириться со сделкой с Москвой по украинскому кризису. Поэтому, по мнению Рара, теперь главным соперником России выступает ЕС, а не США.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаСШААлександр РарЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиРоссия
 
 
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