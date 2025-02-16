Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И
Ван И: Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов
© Фото : Andrii Sybiha/XМинистр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи. 15 февраля 2025
© Фото : Andrii Sybiha/X
Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи. 15 февраля 2025
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Встреча состоялась в субботу вечером "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
"В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. В нынешних условиях это далось нелегко, что также демонстрирует потенциал и возможности для сотрудничества между двумя сторонами... Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит МИД КНР.
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