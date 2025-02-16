https://ria.ru/20250216/kitaj-1999647544.html

Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И

Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И - РИА Новости, 16.02.2025

Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И

Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества, заявил министр... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T09:49:00+03:00

2025-02-16T09:49:00+03:00

2025-02-16T13:28:00+03:00

китай

украина

ван и (политик)

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Встреча состоялась в субботу вечером "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. "В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. В нынешних условиях это далось нелегко, что также демонстрирует потенциал и возможности для сотрудничества между двумя сторонами... Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20250214/kitaj-1999476691.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, украина, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, в мире