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Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И - РИА Новости, 16.02.2025
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09:49 16.02.2025 (обновлено: 13:28 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/kitaj-1999647544.html
Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И
Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И - РИА Новости, 16.02.2025
Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И
Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества, заявил министр... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T09:49:00+03:00
2025-02-16T13:28:00+03:00
китай
украина
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Встреча состоялась в субботу вечером "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. "В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. В нынешних условиях это далось нелегко, что также демонстрирует потенциал и возможности для сотрудничества между двумя сторонами... Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20250214/kitaj-1999476691.html
китай
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китай, украина, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Китай, Украина, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Китай готов развивать отношения с Украиной, заявил Ван И

Ван И: Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов

© Фото : Andrii Sybiha/XМинистр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи. 15 февраля 2025
Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи. 15 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Andrii Sybiha/X
Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи. 15 февраля 2025
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Встреча состоялась в субботу вечером "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
"В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. В нынешних условиях это далось нелегко, что также демонстрирует потенциал и возможности для сотрудничества между двумя сторонами... Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двусторонних отношений и развития делового сотрудничества", - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит МИД КНР.
Глава МИД Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Китае призвали Европу устранить первопричины украинского кризиса
14 февраля, 18:35
 
КитайУкраинаВан И (политик)Мюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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