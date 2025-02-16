https://ria.ru/20250216/kinolog-1999635719.html

Кинолог рассказал, как сильные запахи влияют на собак

Кинолог рассказал, как сильные запахи влияют на собак - РИА Новости, 16.02.2025

Кинолог рассказал, как сильные запахи влияют на собак

Собаки благодаря своему невероятно чувствительному обонянию могут даже на расстоянии улавливать запахи, а также понимать настроение и самочувствие человека, но... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T03:13:00+03:00

2025-02-16T03:13:00+03:00

2025-02-16T03:13:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Собаки благодаря своему невероятно чувствительному обонянию могут даже на расстоянии улавливать запахи, а также понимать настроение и самочувствие человека, но у такой способности есть и обратная сторона – резкие запахи могут вызывать у них негативные ощущения и даже агрессивное поведение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "Некоторые собаководы с удивлением отмечают, что собака способна считывать их состояние. Она понимает, в каком настроении человек, не только с помощью движений тела, тембра голоса, но и по запаху. Для собак запах имеет особое значение, ведь с его помощью она познает мир", - отметил Голубев. Он рассказал, что у собак гораздо больше обонятельных рецепторов, чем у людей. Внутренняя поверхность их носа покрыта в 15 раз более толстым, а также более протяженным обонятельным эпителием. Поэтому собаки могут различать запахи даже на дальних расстояниях, добавил эксперт. По словам кинолога, именно со способностью так хорошо различать запахи связано то, что нос у собак всегда влажный. За счёт секрета, которым покрыты слизистые внутри носа, они продвигают захваченные молекулы воздуха к обонятельным клеткам, объяснил Голубев. "Собаки умеют брать след, понимать, как давно он оставлен, в какую сторону отправился тот, кто его оставил. Даже если человек или животное ушло дальше одного-двух километров, питомец сможет отыскать его по следу", - сказал он. В то же время у сверхчуткого собачьего обоняния есть и другая сторона – животные не любят резких запахов, могут реагировать на те ароматы, на которые человек даже не обратит внимания, продолжил кинолог. "Не все задумываются, но яркий парфюм может повлиять на собаку, при этом такой резкий запах может вызывать не только дискомфорт, но и беспокойство и даже агрессивное поведение. Не зря в ошейнике антилай применяют спрей лимона. Этот запах неприятен для собаки, в момент, когда его распыляют, она испытывает дискомфорт и прекращает нежелательное поведение", - сказал президент РКФ. Любовь собак поваляться в чём-то грязном, которую отмечают некоторые хозяева, вовсе не связана с тем, что собак привлекают неприятные ароматы. Таким образом питомец пытается замаскировать собственный запах от потенциальных врагов. Это поведение, как заметил Голубев, заложено на генетическом уровне, особенно часто оно встречается у собак охотничьих пород. Он порекомендовал владельцам собак ограничивать использование продуктов с мощными запахами, таких, как яркие парфюмы, цитрусовые или ароматы для дома, поскольку это может притупить обоняние любимца и навредить его здоровью.

https://ria.ru/20250209/kinolog-1998213047.html

https://ria.ru/20250126/kinolog-1995506566.html

https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог)