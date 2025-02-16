https://ria.ru/20250216/kellog-1999653883.html
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России - РИА Новости, 16.02.2025
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России
США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:26:00+03:00
2025-02-16T11:26:00+03:00
2025-02-16T16:03:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
кит келлог
мюнхенская конференция по безопасности
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции."Сейчас мы собираемся попробовать разрушить этот альянс, которого раньше не было", — утверждает он.Спецпосланник также заявил, что давления на Россию в военном плане недостаточно, поэтому необходимо его увеличить и в других аспектах.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html
https://ria.ru/20250216/poslanie-1999649303.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c25abebadf0844cfd7e21a1e8f32089f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, кит келлог, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Путин, В мире
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России
Келлог: США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР