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"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России - РИА Новости, 16.02.2025
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11:26 16.02.2025 (обновлено: 16:03 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/kellog-1999653883.html
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России - РИА Новости, 16.02.2025
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России
США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:26:00+03:00
2025-02-16T16:03:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
кит келлог
мюнхенская конференция по безопасности
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции.&quot;Сейчас мы собираемся попробовать разрушить этот альянс, которого раньше не было&quot;, — утверждает он.Спецпосланник также заявил, что давления на Россию в военном плане недостаточно, поэтому необходимо его увеличить и в других аспектах.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, кит келлог, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Путин, В мире
"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России

Келлог: США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции.
«

"Сейчас мы собираемся попробовать разрушить этот альянс, которого раньше не было", — утверждает он.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Спецпосланник также заявил, что давления на Россию в военном плане недостаточно, поэтому необходимо его увеличить и в других аспектах.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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РоссияУкраинаСШАДональд ТрампКит КеллогМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ПутинВ мире
 
 
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