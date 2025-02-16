https://ria.ru/20250216/kellog-1999653883.html

"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России

"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России - РИА Новости, 16.02.2025

"Собираемся разрушить". Келлог раскрыл дерзкий план против России

США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:26:00+03:00

2025-02-16T11:26:00+03:00

2025-02-16T16:03:00+03:00

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сша

дональд трамп

кит келлог

мюнхенская конференция по безопасности

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции."Сейчас мы собираемся попробовать разрушить этот альянс, которого раньше не было", — утверждает он.Спецпосланник также заявил, что давления на Россию в военном плане недостаточно, поэтому необходимо его увеличить и в других аспектах.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999653205.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, кит келлог, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин, в мире