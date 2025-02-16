https://ria.ru/20250216/kapremont-1999629988.html

Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году

Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году - РИА Новости, 16.02.2025

Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году

Тарифы на капремонт квартир в многоквартирных домах (МКД) выросли с 1 января во многих регионах России. Почему так произошло, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:17:00+03:00

2025-02-16T02:17:00+03:00

2025-02-16T02:17:00+03:00

жилье

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918548624_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_836d5f5358c76ab8f3d0686c509a0fcc.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тарифы на капремонт квартир в многоквартирных домах (МКД) выросли с 1 января во многих регионах России. Почему так произошло, рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко.По ее словам, размеры этих тарифов устанавливают сами регионы, исходя из расчетов с учетом рекомендаций Минстроя. Они определяются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества МКД. Если таких данных нет, то стоимость капремонта оценивается на основании сметной документации за прошедшие один-три года.“Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт", — пояснила специалист.В ряде регионов введены дифференцированные тарифы в зависимости от типа жилья и его технического оснащения, а также возраста, добавила она.

https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)