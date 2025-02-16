https://ria.ru/20250216/kapremont-1999629988.html
Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году
Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году - РИА Новости, 16.02.2025
Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году
Тарифы на капремонт квартир в многоквартирных домах (МКД) выросли с 1 января во многих регионах России. Почему так произошло, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:17:00+03:00
2025-02-16T02:17:00+03:00
2025-02-16T02:17:00+03:00
жилье
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тарифы на капремонт квартир в многоквартирных домах (МКД) выросли с 1 января во многих регионах России. Почему так произошло, рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко.По ее словам, размеры этих тарифов устанавливают сами регионы, исходя из расчетов с учетом рекомендаций Минстроя. Они определяются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества МКД. Если таких данных нет, то стоимость капремонта оценивается на основании сметной документации за прошедшие один-три года.“Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт", — пояснила специалист.В ряде регионов введены дифференцированные тарифы в зависимости от типа жилья и его технического оснащения, а также возраста, добавила она.
https://ria.ru/20250106/tseny-1991941334.html
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жилье, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году
Доцент Мусиенко предупредила о росте тарифов на капремонт жилья с 1 января