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В Госдуме призвали устроить Каллас бойкот
В Госдуме призвали устроить Каллас бойкот - РИА Новости, 16.02.2025
В Госдуме призвали устроить Каллас бойкот
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал устроить главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас бойкот из-за... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:40:00+03:00
2025-02-16T22:40:00+03:00
2025-02-16T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кайя каллас
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал устроить главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас бойкот из-за заявления, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта. Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных. "Каллас - это позор западной дипломатии, исповедующей нацизм. Ее жестокость и невежество зашкаливают, именно такие политики являются провокаторами насилия и войн на нашей планете. Призываю все цивилизованные страны устроить ей бойкот и не приглашать ни на одну международную площадку и конференцию, в том числе по урегулированию международных конфликтов и ведению мирных переговоров", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Каллас пока не поздно нужно остановиться и публично покаяться, перестав оскорблять чувства живых и память мертвых. ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей РФ, погибли шесть человек.
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В Госдуме призвали устроить Каллас бойкот
Депутат Шеремет призвал устроить Каллас бойкот из-за слов о мирных россиянах