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Каллас сделала странное заявление о гибели россиян от ударов ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
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06:07 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/kallas-1999639085.html
Каллас сделала странное заявление о гибели россиян от ударов ВСУ
Каллас сделала странное заявление о гибели россиян от ударов ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
Каллас сделала странное заявление о гибели россиян от ударов ВСУ
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции, что мирные россияне не гибнут в ходе украинского конфликта, соответствующее... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T06:07:00+03:00
2025-02-16T06:07:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
кайя каллас
родион мирошник
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции, что мирные россияне не гибнут в ходе украинского конфликта, соответствующее видео размещено на официальном сайте мероприятия."Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают", — сказала Каллас.По ее утверждению, речь идет только о гибели российских военных, которые якобы находятся на "чужой территории". Кроме того, Каллас призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить оказывать помощь Киеву.Как сообщал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за 2024 год в результате ударов ВСУ 4398 мирных жителя России получили ранения, 785 погибли. Мирошник особо отметил, что среди погибших — 50 детей. Только за одну неделю с 3 по 9 февраля погибли шесть человек, еще 68 получили ранения.Посол также отмечал, что в Курской области были обнаружены неоднократные свидетельства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.
https://ria.ru/20250215/vsu-1999548647.html
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в мире, россия, украина, киев, кайя каллас, родион мирошник, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Кайя Каллас, Родион Мирошник, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Каллас сделала странное заявление о гибели россиян от ударов ВСУ

Каллас заявила об отсутствии погибших от ударов ВСУ женщин и детей в России

© AP Photo / Omar HavanaКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции, что мирные россияне не гибнут в ходе украинского конфликта, соответствующее видео размещено на официальном сайте мероприятия.
"Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают", — сказала Каллас.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали пять мирных жителей
Вчера, 11:22
По ее утверждению, речь идет только о гибели российских военных, которые якобы находятся на "чужой территории". Кроме того, Каллас призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить оказывать помощь Киеву.
Как сообщал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за 2024 год в результате ударов ВСУ 4398 мирных жителя России получили ранения, 785 погибли. Мирошник особо отметил, что среди погибших — 50 детей. Только за одну неделю с 3 по 9 февраля погибли шесть человек, еще 68 получили ранения.
Посол также отмечал, что в Курской области были обнаружены неоднократные свидетельства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Мирошник рассказал о расстрелах ВСУ мирных жителей в Курской области
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В миреРоссияУкраинаКиевКайя КалласРодион МирошникЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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