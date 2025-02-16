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В Иваново восемь человек пострадали в ДТП с автобусами
В Иваново восемь человек пострадали в ДТП с автобусами - РИА Новости, 16.02.2025
В Иваново восемь человек пострадали в ДТП с автобусами
Восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автобусов в Иваново, граждан осматривают на месте ДТП, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:11:00+03:00
2025-02-16T20:11:00+03:00
2025-02-16T20:25:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автобусов в Иваново, граждан осматривают на месте ДТП, сообщило ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в 19.35 мск поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Лежневская в Иваново. "По прибытии пожарно-спасательного подразделения к месту вызова выяснилось, что произошло столкновение двух маршрутных автобусов. В результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе 5 несовершеннолетних граждан (угрозы жизни нет). Пострадавшие осматриваются на месте в карете скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ГУ МЧС.
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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
В Иваново восемь человек пострадали в ДТП с автобусами
В Иваново восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами, в том числе дети