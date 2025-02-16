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На западе Ирана произошло два сильных землетрясения

На западе Ирана произошло два сильных землетрясения - РИА Новости, 16.02.2025

На западе Ирана произошло два сильных землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье вечером в западной иранской провинции Хузестан, передает агентство Mehr. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:05:00+03:00

2025-02-16T23:05:00+03:00

2025-02-16T23:07:00+03:00

в мире

ирак

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иран

землетрясение

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ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье вечером в западной иранской провинции Хузестан, передает агентство Mehr. "После двух землетрясений, произошедших одно за другим недалеко от города Хосейние в провинции Хузестан, (наряды - ред.) МЧС этой провинции приведены в полную готовность. Первое землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера и второе землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошли с небольшим перерывом вечером в воскресенье, 16 февраля 2025 года, в 22.18 (21.48 мск - ред.) и 22.25 (21.55 мск - ред.) по местному времени", - говорится в сообщении агентства. По информации Mehr, отголоски землетрясения слабо ощущались в приграничной с Ираком иранской провинции Керманшах, однако сообщений о человеческих жертвах или разрушениях инфраструктуры не поступало.

https://ria.ru/20241107/zemletrjasenie-1982418840.html

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Наталья Макарова

в мире, ирак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иран, землетрясение