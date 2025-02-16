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На западе Ирана произошло два сильных землетрясения
На западе Ирана произошло два сильных землетрясения - РИА Новости, 16.02.2025
На западе Ирана произошло два сильных землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье вечером в западной иранской провинции Хузестан, передает агентство Mehr. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:05:00+03:00
2025-02-16T23:05:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье вечером в западной иранской провинции Хузестан, передает агентство Mehr. "После двух землетрясений, произошедших одно за другим недалеко от города Хосейние в провинции Хузестан, (наряды - ред.) МЧС этой провинции приведены в полную готовность. Первое землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера и второе землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошли с небольшим перерывом вечером в воскресенье, 16 февраля 2025 года, в 22.18 (21.48 мск - ред.) и 22.25 (21.55 мск - ред.) по местному времени", - говорится в сообщении агентства. По информации Mehr, отголоски землетрясения слабо ощущались в приграничной с Ираком иранской провинции Керманшах, однако сообщений о человеческих жертвах или разрушениях инфраструктуры не поступало.
https://ria.ru/20241107/zemletrjasenie-1982418840.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иран, землетрясение
В мире, Ирак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Иран, Землетрясение
На западе Ирана произошло два сильных землетрясения
Mehr: на западе Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4 балла