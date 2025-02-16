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В Госдуме заявили, что необходима постепенная отмена ЕГЭ

В Госдуме заявили, что необходима постепенная отмена ЕГЭ - РИА Новости, 16.02.2025

В Госдуме заявили, что необходима постепенная отмена ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России надо отменять, это может быть сделано постепенно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:47:00+03:00

2025-02-16T02:47:00+03:00

2025-02-16T02:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России надо отменять, это может быть сделано постепенно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Взять сейчас и резко обрубить - это тоже где-то даже породить социальную напряженность. Но то, что надо отменять, - это однозначно. Политическое решение принять и постепенно на него выйти, как было с Болонской системой", - сказал Нилов. По словам депутата, от ОГЭ и ЕГЭ сегодня остались только названия, поскольку система прошла через большое количество изменений. Он считает, что "раздражающую" аббревиатуру ЕГЭ следует изменить. "Раздражает то, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов, без денег практически невозможно. Ну и другие вытекающие негативные последствия, связанные со сдачей экзамена в неродных стенах. Все-таки есть определенное злоупотребление, меньше, но все равно есть коррупция. Детей спрашивают то, чего им не преподавали", - пояснил Нилов. Парламентарий уверен, что рано или поздно Россия выйдет на такую систему, которая возьмет самое лучшее из советского прошлого, а также позитивные моменты, которые дает ЕГЭ. "Прежде всего - это возможность выбрать несколько вузов дистанционно, возможность приехать поступать", - уточнил он. По мнению Нилова, каждый год будут наблюдаться эволюционные изменения в системе ЕГЭ, и рано или поздно они станут более конструктивными.

https://ria.ru/20250212/er-1998797805.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр