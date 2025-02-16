https://ria.ru/20250216/gorlovka-1999713775.html

В Горловке при украинском обстреле пострадал мирный житель

В Горловке при украинском обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2025

В Горловке при украинском обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела микрорайона "Химик" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:52:00+03:00

2025-02-16T20:52:00+03:00

2025-02-16T20:52:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела микрорайона "Химик" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке "Химик" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило об обстреле Никитовского района Горловки, зафиксированного в 17.50 мск, в ходе которого по городу выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250216/poteri-1999712927.html

https://ria.ru/20250216/ataki-1999711157.html

https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, нато, россия