https://ria.ru/20250216/gorlovka-1999629324.html
Три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ
Три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
Три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ
Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены шесть жилых домостроений, два детских сада и частный автомобиль, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:09:00+03:00
2025-02-16T00:09:00+03:00
2025-02-16T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены шесть жилых домостроений, два детских сада и частный автомобиль, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили мужчины 1974, 1952 и 1949 годов рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам Пушилина, были повреждены шесть жилых домостроений, два детских сада и частный автомобиль. Он также добавил, что противник применил около 10 вооруженных атак. Была задействована ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ
Пушилин: три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ