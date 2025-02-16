https://ria.ru/20250216/gorlovka-1999629324.html

Три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ

Три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

Три жителя Горловки пострадали из-за атаки ВСУ

Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены шесть жилых домостроений, два детских сада и частный автомобиль, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T00:09:00+03:00

2025-02-16T00:09:00+03:00

2025-02-16T00:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки пострадали от атаки ВСУ, также были повреждены шесть жилых домостроений, два детских сада и частный автомобиль, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили мужчины 1974, 1952 и 1949 годов рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам Пушилина, были повреждены шесть жилых домостроений, два детских сада и частный автомобиль. Он также добавил, что противник применил около 10 вооруженных атак. Была задействована ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины