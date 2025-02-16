https://ria.ru/20250216/glaz-1999635589.html
Врач рассказал, почему может дергаться глаз
Врач рассказал, почему может дергаться глаз - РИА Новости, 16.02.2025
Врач рассказал, почему может дергаться глаз
Употребление кофе и алкоголя, недостаток сна, стресс, а также дефицит в организме некоторых минеральных веществ могут быть причинами подергивания глаза,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:10:00+03:00
2025-02-16T03:10:00+03:00
2025-02-16T06:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Употребление кофе и алкоголя, недостаток сна, стресс, а также дефицит в организме некоторых минеральных веществ могут быть причинами подергивания глаза, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Когда дергаются веки, это называется миокимия. Мышцы века сокращаются непроизвольно, периодически это может случаться у любого человека. Чаще всего причиной является усталость или недосып, а также длительное нахождение за компьютером", — сказал Мартынов. Врач также отметил, что дефицит в организме некоторых витаминов тоже влияет на нервную систему и может вызывать непроизвольные сокращения мышц века. "Чрезмерное употребление кофе, энергетиков, алкоголя повышает возбудимость нервной системы, а недостаток некоторых веществ в организме, таких как магний, калий и витамины группы В, нарушает ее работу", — добавил невролог. Кроме того, тики века могут происходить из-за сухости в глазах, а также воспалений в области глаза или аллергических реакций.
https://ria.ru/20250213/vrach-1998991118.html
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общество
Врач рассказал, почему может дергаться глаз
Врач Мартынов: глаз может дергаться от стресса и недостатка сна
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Употребление кофе и алкоголя, недостаток сна, стресс, а также дефицит в организме некоторых минеральных веществ могут быть причинами подергивания глаза, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«
"Когда дергаются веки, это называется миокимия. Мышцы века сокращаются непроизвольно, периодически это может случаться у любого человека. Чаще всего причиной является усталость или недосып, а также длительное нахождение за компьютером", — сказал Мартынов.
Врач также отметил, что дефицит в организме некоторых витаминов тоже влияет на нервную систему и может вызывать непроизвольные сокращения мышц века.
"Чрезмерное употребление кофе, энергетиков, алкоголя повышает возбудимость нервной системы, а недостаток некоторых веществ в организме, таких как магний, калий и витамины группы В, нарушает ее работу", — добавил невролог.
Кроме того, тики века могут происходить из-за сухости в глазах, а также воспалений в области глаза или аллергических реакций.