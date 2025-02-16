Нетаньяху поручил переговорщикам обсудить сделку по Газе в Египте
Нетаньяху поручил переговорщикам отправиться в Каир для диалога по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил команде переговорщиков в понедельник отправиться в Каир для обсуждения с посредниками дальнейшую реализацию первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, которая рассчитана до конца февраля, сообщила канцелярия премьера.
"Премьер Биньямин Нетаньяху в координации со специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом поручил переговорной делегации завтра отправиться в Каир для обсуждения дальнейшей реализации первой фазы сделки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после запланированного на понедельник обсуждения в военно-политическом кабинете команда получит инструкции о продолжении переговоров по второму этапу соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.
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