https://ria.ru/20250216/gaza-1999712125.html

Нетаньяху поручил переговорщикам обсудить сделку по Газе в Египте

Нетаньяху поручил переговорщикам обсудить сделку по Газе в Египте - РИА Новости, 16.02.2025

Нетаньяху поручил переговорщикам обсудить сделку по Газе в Египте

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил команде переговорщиков в понедельник отправиться в Каир для обсуждения с посредниками дальнейшую реализацию первой... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:35:00+03:00

2025-02-16T20:35:00+03:00

2025-02-16T20:35:00+03:00

в мире

израиль

каир (город)

сша

биньямин нетаньяху

стив уиткофф

хамас

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105325/03/1053250317_0:496:2760:2048_1920x0_80_0_0_a60e08192818fc0ff6fbe93d4d781e82.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил команде переговорщиков в понедельник отправиться в Каир для обсуждения с посредниками дальнейшую реализацию первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, которая рассчитана до конца февраля, сообщила канцелярия премьера. "Премьер Биньямин Нетаньяху в координации со специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом поручил переговорной делегации завтра отправиться в Каир для обсуждения дальнейшей реализации первой фазы сделки", - говорится в сообщении. Отмечается, что после запланированного на понедельник обсуждения в военно-политическом кабинете команда получит инструкции о продолжении переговоров по второму этапу соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа. С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.

https://ria.ru/20250215/netanyakhu-1999618625.html

https://ria.ru/20250210/khamas-1998497970.html

израиль

каир (город)

сша

египет

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, каир (город), сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, египет, палестина, сектор газа