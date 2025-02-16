https://ria.ru/20250216/gaz-1999673476.html

В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом

В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом - РИА Новости, 16.02.2025

В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом

Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Нижегородской области, все пострадавшие в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:22:00+03:00

2025-02-16T14:22:00+03:00

2025-02-16T14:22:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Нижегородской области, все пострадавшие в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, утром в воскресенье в квартире дома по улице Мира в городе Кулебаки пятеро человек, в том числе трое детей, почувствовали недомогание. Все члены семьи госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250210/ingushetiya-1998512321.html

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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)