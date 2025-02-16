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В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом - РИА Новости, 16.02.2025
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14:22 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/gaz-1999673476.html
В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом
В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом - РИА Новости, 16.02.2025
В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом
Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Нижегородской области, все пострадавшие в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:22:00+03:00
2025-02-16T14:22:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Нижегородской области, все пострадавшие в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, утром в воскресенье в квартире дома по улице Мира в городе Кулебаки пятеро человек, в том числе трое детей, почувствовали недомогание. Все члены семьи госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом

В Кулебаки Нижегородской области семья с тремя детьми отравилась угарным газом

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Нижегородской области, все пострадавшие в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, утром в воскресенье в квартире дома по улице Мира в городе Кулебаки пятеро человек, в том числе трое детей, почувствовали недомогание. Все члены семьи госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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