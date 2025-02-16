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СМИ: участнику СВО запретили выступить на Грушинском фестивале
СМИ: участнику СВО запретили выступить на Грушинском фестивале - РИА Новости, 16.02.2025
СМИ: участнику СВО запретили выступить на Грушинском фестивале
Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, советская и российская певица Галина Хомчик не разрешила участнику СВО Виталию Цареву спеть... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:57:00+03:00
2025-02-16T00:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, советская и российская певица Галина Хомчик не разрешила участнику СВО Виталию Цареву спеть патриотическую песню, сообщает НТВ.Как утверждается, боец вместе со своими сослуживцами хотел исполнить композицию "Нам нужна одна победа", но Хомчик выступила категорически против, заявив, что на фестивале нет места для песен про войну."На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены", — рассказал офицер.Комментария самой Хомчик телеканал не приводит.Галина Хомчик состоит в жюри Грушинского фестиваля с 1989 года. Также была участницей жюри многих других фестивалей авторской песни. Она также работала в разное время на телевидении, радио, выступала с сольными программами.
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нтв (телеканал), россия, грушинский фестиваль
НТВ (телеканал), Россия, Грушинский фестиваль
СМИ: участнику СВО запретили выступить на Грушинском фестивале
НТВ: участнику СВО Цареву не разрешили исполнить песню на Грушинском фестивале