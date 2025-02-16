https://ria.ru/20250216/evrosoyuz-1999642213.html

ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ

ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2025

ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ

Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:18:00+03:00

2025-02-16T08:18:00+03:00

2025-02-16T08:33:00+03:00

сша

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц."Брюссель хочет ввести запрет на фермерские продукты, содержащие запрещенные пестициды... ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска "двусторонней" торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения - ред.) ограничений не импорт... Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров", - пишет издание со ссылкой на трех европейских чиновников.Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, в мире