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ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2025
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08:18 16.02.2025 (обновлено: 08:33 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/evrosoyuz-1999642213.html
ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ
ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2025
ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ
Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:18:00+03:00
2025-02-16T08:33:00+03:00
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц."Брюссель хочет ввести запрет на фермерские продукты, содержащие запрещенные пестициды... ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска "двусторонней" торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения - ред.) ограничений не импорт... Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров", - пишет издание со ссылкой на трех европейских чиновников.Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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сша, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, в мире
США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп, В мире
ЕС планирует ввести пошлины на импорт продуктов из США, пишут СМИ

FT: ЕС планирует ввести пошлины на американские продукты, содержащие пестициды

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
"Брюссель хочет ввести запрет на фермерские продукты, содержащие запрещенные пестициды... ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска "двусторонней" торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения - ред.) ограничений не импорт... Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров", - пишет издание со ссылкой на трех европейских чиновников.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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СШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыДональд ТрампВ мире
 
 
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