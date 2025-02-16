https://ria.ru/20250216/evropa-1999728408.html

"Это катастрофа". Европе вынесли суровый приговор

"Это катастрофа". Европе вынесли суровый приговор - РИА Новости, 16.02.2025

"Это катастрофа". Европе вынесли суровый приговор

Читатели El País активно обсуждают стремление президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине и... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:30:00+03:00

2025-02-16T23:30:00+03:00

2025-02-16T23:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели El País активно обсуждают стремление президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине и попытки европейских стран препятствовать достижению мира без участия ЕС и Киева."Европейский союз — это провальный проект, погрязший в бюрократии и коррупции. Он должен быть распущен. Давайте вернемся к единому рынку и финансовой независимости", — написал Давид Пабло Бланко."Когда европейцы смирятся с тем, что "Запад" составляет лишь 15% населения мира и что за пределами их клуба существуют другие тысячелетние цивилизации, тогда, возможно, они перестанут совать нос в чужие дела и начнут видеть реальное положение дел. Дружное молчание Европы по поводу событий в Палестине сводит на нет всю морализаторскую галиматью", — возмутился Бенхамин де Асис Санчес."Что сделали европейцы, чтобы остановить этот конфликт? Где европейская независимость? России не нужны эти территории, у нее их и так много. У России нет возможности вторгнуться в другую страну. У Европы есть динозавр под названием НАТО. Покажите, что вы не инфантилы, и положите этому конец, хотя не думаю, что вы на это способны", — задался вопросом Виктор Гонсалес."Украине грозит не продажа, а ликвидация. Мало того, на днях бывший комик предложил заложить единственное, что осталось у страны, — ее минеральные ресурсы", — отметил Пабло Клавелль."Европа всегда считала себя центром мира. На протяжении десятилетий она прикрывалась своей просвещенной моралью, убежденная, что именно она является "венцом истории". Однако реальность оказалась менее радужной, чем представляли себе брюссельские бюрократы, и более суровой, чем их законы. Власть — это не риторика и не вопрос принципов, это сила. Цивилизация, помешанная на собственном комфорте, спотыкается и падает. Политики называют это кризисом. Однако на суровом языке истории это называется катастрофа", — заключил Sonweb Webson.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, нато, в мире