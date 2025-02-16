https://ria.ru/20250216/evropa-1999690776.html

В Польше заявили, что Европа мало знает о будущих переговорах по Украине

В Польше заявили, что Европа мало знает о будущих переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2025

В Польше заявили, что Европа мало знает о будущих переговорах по Украине

Европа очень мало знает о будущих мирных переговорах по Украине, заявила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T16:46:00+03:00

2025-02-16T16:46:00+03:00

2025-02-16T16:46:00+03:00

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ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Европа очень мало знает о будущих мирных переговорах по Украине, заявила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая в эфире телеканала Polsat. "На данный момент мы мало что знаем. У нас нет никаких подробностей о будущих мирных переговорах", - сказала Папроцкая. При этом она подчеркнула, что не готова согласиться со словами специального посланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Европейский союз не будет принимать непосредственного участия в этих переговорах. "Словам генерала Келлога, прежде всего, противоречит то, что на следующей неделе он будет гостить в Варшаве, запланированы встречи. Очевидно, что он хочет вслушаться в голос Польши", - сказала глава президентской канцелярии. Она также прокомментировала выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где тот раскритиковал европейскую демократию, обвинив Европу в отходе от собственных ценностей, использовании цензуры, игнорировании избирателей и преследовании христиан. "Это жестокий диагноз стремления части европейской сцены - особенно либерально-левой - к тому, чтобы абсолютно забетонировать уклад и абсолютно обеспечить себе власть на долгие-долгие годы", - сказала глава президентской администрации. По ее мнению выступление Вэнса "во многих местах верно, и доказательства лежат на столе". Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности. "Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше", - написал он на платформе Х. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. По данным издания, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю американского лидера на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов приглашать представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.

https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html

https://ria.ru/20250216/peskov-1999672566.html

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999625203.html

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