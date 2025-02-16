https://ria.ru/20250216/essentuki-1999664959.html

В Ессентуках женщина вытерла ноги о баннер к 80-летию Победы

В Ессентуках женщина вытерла ноги о баннер к 80-летию Победы - РИА Новости, 16.02.2025

В Ессентуках женщина вытерла ноги о баннер к 80-летию Победы

Женщина сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги в Ессентуках, сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:01:00+03:00

2025-02-16T13:01:00+03:00

2025-02-16T16:30:00+03:00

ессентуки

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 16 фев — РИА Новости. Женщина сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги в Ессентуках, сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале. "На баннере поздравление с 80-летием Великой Победы! Это кем надо быть, чтобы прийти ночью и срезать? <…> Если кто узнал эту "женщину", просьба незамедлительно сообщить в отдел полиции", – написал он.Крутников добавил, что ему сложно комментировать этот поступок, как и "определить это существо, которая вытерла ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин".

https://ria.ru/20250204/sk-1997272266.html

ессентуки

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ессентуки, происшествия