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В Северной Македонии предупредили о "балканизации" Евросоюза - РИА Новости, 16.02.2025
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17:32 16.02.2025 (обновлено: 17:33 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/es-1999695292.html
В Северной Македонии предупредили о "балканизации" Евросоюза
В Северной Македонии предупредили о "балканизации" Евросоюза - РИА Новости, 16.02.2025
В Северной Македонии предупредили о "балканизации" Евросоюза
Премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски предупредил о "балканизации" ЕС из-за блокирования некоторыми государствами-членами евроинтеграции... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:32:00+03:00
2025-02-16T17:33:00+03:00
в мире
северная македония
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болгария
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски предупредил о "балканизации" ЕС из-за блокирования некоторыми государствами-членами евроинтеграции стран-кандидатов, а также указал на двойные стандарты на пути к членству в союзе. Глава правительства Северной Македонии принял в воскресенье участие в дискуссии об ускорении евроинтеграции Балкан с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и премьером Албании Эди Рамой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "Вместо того, чтобы принести Европу на Балканы, мы принесли Балканы в Европу. К сожалению, есть страны-члены ЕС, которые принесли двухсторонние споры с собой в ЕС вместо того, чтобы брюссельские ценности принести на Балканы. Изменение нашего имени (названия страны по Преспанскому договору с Грецией в 2018 году – ред.) не было единственным примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - заявил Мицкоски и уточнил, что сейчас речь идет о позиции Болгарии. Трансляция велась на сайте конференции. Северомакедонский премьер напомнил, что сначала Греция потребовала от официального Скопье изменить национальный флаг ради вступления в НАТО и ЕС и в 1995 году с него было убран символ "Вергинская звезда", который по мнению Афин отсылает к эллинистическому наследию античной Македонии. "Изменение названия, флага, (внешнего вида – ред.) национальной валюты, что это как не вмешательство во внутренние дела? Сколько еще мы должны страдать от двойных стандартов?" - подчеркнул Мицкоски. Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности, потому, что его блокирует Болгария. В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", София в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Скопье в Евросоюз. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250216/evropa-1999632737.html
https://ria.ru/20250215/evropa-1999605288.html
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в мире, северная македония, балканы, болгария, эди рама, евросоюз, нато
В мире, Северная Македония, Балканы, Болгария, Эди Рама, Евросоюз, НАТО
В Северной Македонии предупредили о "балканизации" Евросоюза

Премьер Северной Македонии обвинил ЕС в двойных стандартах по евроинтеграции

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски предупредил о "балканизации" ЕС из-за блокирования некоторыми государствами-членами евроинтеграции стран-кандидатов, а также указал на двойные стандарты на пути к членству в союзе.
Глава правительства Северной Македонии принял в воскресенье участие в дискуссии об ускорении евроинтеграции Балкан с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и премьером Албании Эди Рамой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Вчера, 01:43
"Вместо того, чтобы принести Европу на Балканы, мы принесли Балканы в Европу. К сожалению, есть страны-члены ЕС, которые принесли двухсторонние споры с собой в ЕС вместо того, чтобы брюссельские ценности принести на Балканы. Изменение нашего имени (названия страны по Преспанскому договору с Грецией в 2018 году – ред.) не было единственным примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - заявил Мицкоски и уточнил, что сейчас речь идет о позиции Болгарии. Трансляция велась на сайте конференции.
Северомакедонский премьер напомнил, что сначала Греция потребовала от официального Скопье изменить национальный флаг ради вступления в НАТО и ЕС и в 1995 году с него было убран символ "Вергинская звезда", который по мнению Афин отсылает к эллинистическому наследию античной Македонии.
"Изменение названия, флага, (внешнего вида – ред.) национальной валюты, что это как не вмешательство во внутренние дела? Сколько еще мы должны страдать от двойных стандартов?" - подчеркнул Мицкоски.
Флаги европейских стран - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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15 февраля, 19:29
Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности, потому, что его блокирует Болгария. В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", София в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Скопье в Евросоюз.
В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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15 февраля, 18:29
 
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