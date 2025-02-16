https://ria.ru/20250216/elektrichka-1999634489.html

На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда

На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда - РИА Новости, 16.02.2025

На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда

Сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне в Подмосковье, никто не пострадал, задержан пассажирский поезд №57... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:34:00+03:00

2025-02-16T02:34:00+03:00

2025-02-16T06:12:00+03:00

происшествия

москва

белгород

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне в Подмосковье, никто не пострадал, задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). "Пятнадцатого февраля в 23:18 на перегоне Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления в электропоезде №6071 Москва – Ожерелье произошёл сход одной колёсной пары хвостового вагона. Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Причина инцидента устанавливается, на место направлены восстановительные поезда из Ожерелья и Люблино-Сортировочного, отметили в МЖД. Пассажиров электрички №6701 пересадили на другой поезд, который стоит на соседнем пути. Из-за происшествия также задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления и пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, добавили в компании.

https://ria.ru/20241222/vagony-1990678616.html

москва

белгород

московская область (подмосковье)

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происшествия, москва, белгород, московская область (подмосковье)