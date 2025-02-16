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На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда - РИА Новости, 16.02.2025
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02:34 16.02.2025 (обновлено: 06:12 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/elektrichka-1999634489.html
На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда
На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда - РИА Новости, 16.02.2025
На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда
Сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне в Подмосковье, никто не пострадал, задержан пассажирский поезд №57... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:34:00+03:00
2025-02-16T06:12:00+03:00
происшествия
москва
белгород
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне в Подмосковье, никто не пострадал, задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). "Пятнадцатого февраля в 23:18 на перегоне Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления в электропоезде №6071 Москва – Ожерелье произошёл сход одной колёсной пары хвостового вагона. Никто не пострадал", — говорится в сообщении. Причина инцидента устанавливается, на место направлены восстановительные поезда из Ожерелья и Люблино-Сортировочного, отметили в МЖД. Пассажиров электрички №6701 пересадили на другой поезд, который стоит на соседнем пути. Из-за происшествия также задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления и пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, добавили в компании.
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москва
белгород
московская область (подмосковье)
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происшествия, москва, белгород, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Белгород, Московская область (Подмосковье)
На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары поезда

На перегоне в Подмосковье произошел сход колесной пары вагона электрички

© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне в Подмосковье, никто не пострадал, задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
"Пятнадцатого февраля в 23:18 на перегоне Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления в электропоезде №6071 Москва – Ожерелье произошёл сход одной колёсной пары хвостового вагона. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Причина инцидента устанавливается, на место направлены восстановительные поезда из Ожерелья и Люблино-Сортировочного, отметили в МЖД. Пассажиров электрички №6701 пересадили на другой поезд, который стоит на соседнем пути.
Из-за происшествия также задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления и пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, добавили в компании.
Сход вагонов в Забайкалье на перегоне Бушулей - Жирекен. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д
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ПроисшествияМоскваБелгородМосковская область (Подмосковье)
 
 
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