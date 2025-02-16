Рейтинг@Mail.ru
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ekspert-1999649754.html
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике - РИА Новости, 16.02.2025
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике
Россия может использовать доходы от продажи нефти и газа для финансирования перехода к зеленой экономике, потенциал для развития возобновляемой энергетики у... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:24:00+03:00
2025-02-16T10:24:00+03:00
экономика
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия может использовать доходы от продажи нефти и газа для финансирования перехода к зеленой экономике, потенциал для развития возобновляемой энергетики у страны огромный, высказал мнение в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. В разговоре с агентством он отметил, что сам факт экспорта российских углеводородов не препятствует зеленой экономике, поскольку это топливо импортируется и сжигается другими странами, не Россией. "Вы можете использовать эти деньги, чтобы сделать свою экономику зеленой. У России особенно высокий потенциал для возобновляемой, зеленой энергетики. Огромный потенциал для гидроэнергетики, солнечной и ветроэнергетики", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что речь идет о стимулировании таких энергетических альтернатив для собственного потребления, внутри страны.
https://ria.ru/20240831/neft-1969626813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оон
Экономика, Россия, ООН
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике

Ученый Чунг: Россия может развивать зеленую экономику за счет нефти и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия может использовать доходы от продажи нефти и газа для финансирования перехода к зеленой экономике, потенциал для развития возобновляемой энергетики у страны огромный, высказал мнение в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.
В разговоре с агентством он отметил, что сам факт экспорта российских углеводородов не препятствует зеленой экономике, поскольку это топливо импортируется и сжигается другими странами, не Россией.
«
"Вы можете использовать эти деньги, чтобы сделать свою экономику зеленой. У России особенно высокий потенциал для возобновляемой, зеленой энергетики. Огромный потенциал для гидроэнергетики, солнечной и ветроэнергетики", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что речь идет о стимулировании таких энергетических альтернатив для собственного потребления, внутри страны.
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Эксперт прокомментировал "революцию" сланцевой нефти в США
31 августа 2024, 06:05
 
ЭкономикаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала