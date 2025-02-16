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Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике - РИА Новости, 16.02.2025
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике
Россия может использовать доходы от продажи нефти и газа для финансирования перехода к зеленой экономике, потенциал для развития возобновляемой энергетики у... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:24:00+03:00
2025-02-16T10:24:00+03:00
2025-02-16T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия может использовать доходы от продажи нефти и газа для финансирования перехода к зеленой экономике, потенциал для развития возобновляемой энергетики у страны огромный, высказал мнение в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. В разговоре с агентством он отметил, что сам факт экспорта российских углеводородов не препятствует зеленой экономике, поскольку это топливо импортируется и сжигается другими странами, не Россией. "Вы можете использовать эти деньги, чтобы сделать свою экономику зеленой. У России особенно высокий потенциал для возобновляемой, зеленой энергетики. Огромный потенциал для гидроэнергетики, солнечной и ветроэнергетики", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что речь идет о стимулировании таких энергетических альтернатив для собственного потребления, внутри страны.
https://ria.ru/20240831/neft-1969626813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оон
Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике
Ученый Чунг: Россия может развивать зеленую экономику за счет нефти и газа