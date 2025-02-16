https://ria.ru/20250216/ekspert-1999649754.html

Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике

Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике - РИА Новости, 16.02.2025

Нобелевский лауреат оценил потенциал России по переходу к зеленой экономике

Россия может использовать доходы от продажи нефти и газа для финансирования перехода к зеленой экономике, потенциал для развития возобновляемой энергетики у... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:24:00+03:00

2025-02-16T10:24:00+03:00

2025-02-16T10:24:00+03:00

экономика

россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия может использовать доходы от продажи нефти и газа для финансирования перехода к зеленой экономике, потенциал для развития возобновляемой энергетики у страны огромный, высказал мнение в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. В разговоре с агентством он отметил, что сам факт экспорта российских углеводородов не препятствует зеленой экономике, поскольку это топливо импортируется и сжигается другими странами, не Россией. "Вы можете использовать эти деньги, чтобы сделать свою экономику зеленой. У России особенно высокий потенциал для возобновляемой, зеленой энергетики. Огромный потенциал для гидроэнергетики, солнечной и ветроэнергетики", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что речь идет о стимулировании таких энергетических альтернатив для собственного потребления, внутри страны.

https://ria.ru/20240831/neft-1969626813.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, оон