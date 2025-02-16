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В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички - РИА Новости, 16.02.2025
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07:24 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/dvizhenie-1999640836.html
В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички
В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички - РИА Новости, 16.02.2025
В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички
Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:24:00+03:00
2025-02-16T07:24:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
белгород
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). Ранее сообщалось, что сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне Белые Столбы – Барыбино в Подмосковье, никто не пострадал, был задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород. "В 05.36 движение поездов на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления, где ранее произошёл сход колёсной пары хвостового вагона электрички, восстановлено. В настоящее время некоторые поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь железнодорожники восстановили часть повреждённой в результате инцидента конструкции платформы №1 (в сторону области) на остановочном пункте 52 километра. Также посадка и высадка пассажиров на платформе осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20250216/moskva-1999635446.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, белгород
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Белгород
В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички

В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары вагона электрички

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Электричка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
Ранее сообщалось, что сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне Белые Столбы – Барыбино в Подмосковье, никто не пострадал, был задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород.
"В 05.36 движение поездов на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления, где ранее произошёл сход колёсной пары хвостового вагона электрички, восстановлено. В настоящее время некоторые поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь железнодорожники восстановили часть повреждённой в результате инцидента конструкции платформы №1 (в сторону области) на остановочном пункте 52 километра.
Также посадка и высадка пассажиров на платформе осуществляется в штатном режиме.
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