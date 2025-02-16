https://ria.ru/20250216/dvizhenie-1999640836.html

В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички

В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички - РИА Новости, 16.02.2025

В Подмосковье восстановили движение после схода колесной пары электрички

Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T07:24:00+03:00

2025-02-16T07:24:00+03:00

2025-02-16T07:24:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

белгород

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). Ранее сообщалось, что сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне Белые Столбы – Барыбино в Подмосковье, никто не пострадал, был задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород. "В 05.36 движение поездов на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления, где ранее произошёл сход колёсной пары хвостового вагона электрички, восстановлено. В настоящее время некоторые поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь железнодорожники восстановили часть повреждённой в результате инцидента конструкции платформы №1 (в сторону области) на остановочном пункте 52 километра. Также посадка и высадка пассажиров на платформе осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20250216/moskva-1999635446.html

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, белгород