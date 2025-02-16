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В Башкортостане два человека погибли в ДТП с автобусом

В Башкортостане два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.02.2025

В Башкортостане два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли на трассе Уфа-Оренбург при столкновении иномарки и автобуса, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:37:00+03:00

2025-02-16T21:37:00+03:00

2025-02-16T21:37:00+03:00

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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Два человека погибли на трассе Уфа-Оренбург при столкновении иномарки и автобуса, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана. По данным ведомства, авария произошла на 217-м километре автодороги Уфа-Оренбург. Предварительно установлено, что столкнулись Opel Astra и пассажирский автобус Yutong, который двигался по маршруту Уфа-Кумертау. В салоне транспортного средства было 10 пассажиров, они не пострадали. "В результате ДТП водитель лёгкого автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении.

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происшествия, республика башкортостан, россия, дтп