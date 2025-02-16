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В Кировской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.02.2025
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18:18 16.02.2025 (обновлено: 18:22 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/dtp-1999699677.html
В Кировской области три человека погибли в ДТП
В Кировской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.02.2025
В Кировской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Кировской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:18:00+03:00
2025-02-16T18:22:00+03:00
происшествия
авто
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Кировской области, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в воскресенье в 14.50 мск в Верхнекамском районе на 30 километре автодороги Кирс - Рудничный - Лойно. "Произошло столкновение легкового автомобиля "Шевроле Нива" и грузового автомобиля "Скания". В результате происшествия погибли три человека, двое получили травмы", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают полицейские, проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250215/dtp-1999609592.html
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происшествия, авто, кировская область
Происшествия, Авто, Кировская область
В Кировской области три человека погибли в ДТП

В Кировской области в ДТП легковушки с грузовиком трое погибли, двое пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Кировской области/TelegramДТП на 30 км автодороги "Кирс -Рудничный-Лойно" в Кировской области
ДТП на 30 км автодороги Кирс -Рудничный-Лойно в Кировской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Госавтоинспекция Кировской области/Telegram
ДТП на 30 км автодороги "Кирс -Рудничный-Лойно" в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Кировской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло в воскресенье в 14.50 мск в Верхнекамском районе на 30 километре автодороги Кирс - Рудничный - Лойно.
«
"Произошло столкновение легкового автомобиля "Шевроле Нива" и грузового автомобиля "Скания". В результате происшествия погибли три человека, двое получили травмы", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают полицейские, проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства произошедшего.
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