https://ria.ru/20250216/dtp-1999699677.html

В Кировской области три человека погибли в ДТП

В Кировской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.02.2025

В Кировской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Кировской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:18:00+03:00

2025-02-16T18:18:00+03:00

2025-02-16T18:22:00+03:00

происшествия

авто

кировская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999700093_0:72:1161:725_1920x0_80_0_0_849aa57902b2206a266be766853cce57.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Кировской области, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в воскресенье в 14.50 мск в Верхнекамском районе на 30 километре автодороги Кирс - Рудничный - Лойно. "Произошло столкновение легкового автомобиля "Шевроле Нива" и грузового автомобиля "Скания". В результате происшествия погибли три человека, двое получили травмы", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают полицейские, проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250215/dtp-1999609592.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, кировская область