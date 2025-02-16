https://ria.ru/20250216/dtp-1999677045.html
На трассе в Башкирии столкнулись около 20 автомобилей
На трассе в Башкирии столкнулись около 20 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2025
На трассе в Башкирии столкнулись около 20 автомобилей
Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе Уфа - Оренбург, никто не пострадал, сообщает начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:37:00+03:00
2025-02-16T14:37:00+03:00
2025-02-16T14:37:00+03:00
происшествия
авто
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе Уфа - Оренбург, никто не пострадал, сообщает начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. "Четыре автомобильные аварии зарегистрированы на протяжении одного километра на 74 километре автодороги Уфа - Оренбург. Здесь столкнулись попутно порядка 20 автомобилей", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в автоавариях никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сейчас движение транспорта в направлении Уфы затруднено, на месте массового ДТП в Аургазинском районе работают сотрудники Госавтоинспекции, добавил представитель ведомства. Сегодня в Уфе около минус четырех градусов, пасмурно, временами идет снег.
https://ria.ru/20241218/dtp-1990015517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, уфа, оренбург, аургазинский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Уфа, Оренбург, Аургазинский район, ГИБДД МВД РФ
На трассе в Башкирии столкнулись около 20 автомобилей
На трассе Уфа — Оренбург столкнулись около 20 автомобилей, никто не пострадал