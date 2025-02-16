https://ria.ru/20250216/dtp-1999677045.html

На трассе в Башкирии столкнулись около 20 автомобилей

На трассе в Башкирии столкнулись около 20 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2025

На трассе в Башкирии столкнулись около 20 автомобилей

Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе Уфа - Оренбург, никто не пострадал, сообщает начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:37:00+03:00

2025-02-16T14:37:00+03:00

2025-02-16T14:37:00+03:00

происшествия

авто

уфа

оренбург

аургазинский район

гибдд мвд рф

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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе Уфа - Оренбург, никто не пострадал, сообщает начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. "Четыре автомобильные аварии зарегистрированы на протяжении одного километра на 74 километре автодороги Уфа - Оренбург. Здесь столкнулись попутно порядка 20 автомобилей", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в автоавариях никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сейчас движение транспорта в направлении Уфы затруднено, на месте массового ДТП в Аургазинском районе работают сотрудники Госавтоинспекции, добавил представитель ведомства. Сегодня в Уфе около минус четырех градусов, пасмурно, временами идет снег.

https://ria.ru/20241218/dtp-1990015517.html

уфа

оренбург

аургазинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, авто, уфа, оренбург, аургазинский район, гибдд мвд рф