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В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 16.02.2025 (обновлено: 19:26 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/dron-1999700692.html
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ
Три мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по движущемуся легковому автомобилю в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:26:00+03:00
2025-02-16T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
сумская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по движущемуся легковому автомобилю в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня еще один трагический день для нашего региона. &lt;...&gt; Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли", — написал он. Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших.Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.Губернатор также сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию региона.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1998778682.html
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белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ по автомобилю

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по движущемуся легковому автомобилю в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сегодня еще один трагический день для нашего региона. <...> Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли", — написал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2025
Вчера, 15:02
Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
Губернатор также сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию региона.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСумская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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