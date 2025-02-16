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В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ
Три мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по движущемуся легковому автомобилю в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:26:00+03:00
2025-02-16T18:26:00+03:00
2025-02-16T19:26:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по движущемуся легковому автомобилю в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня еще один трагический день для нашего региона. <...> Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли", — написал он. Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших.Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.Губернатор также сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию региона.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ по автомобилю