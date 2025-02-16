https://ria.ru/20250216/dron-1999693849.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 16.02.2025

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:20:00+03:00

2025-02-16T17:20:00+03:00

2025-02-16T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого февраля 2025 года около 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа в Белгородской области, погибла женщина, еще одна пострадала. Также глава региона сообщил о сотруднике сельхозпредприятия, который пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины