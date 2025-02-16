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Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 16.02.2025 (обновлено: 17:21 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/dron-1999693849.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 16.02.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:20:00+03:00
2025-02-16T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого февраля 2025 года около 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа в Белгородской области, погибла женщина, еще одна пострадала. Также глава региона сообщил о сотруднике сельхозпредприятия, который пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Шестнадцатого февраля 2025 года около 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа в Белгородской области, погибла женщина, еще одна пострадала. Также глава региона сообщил о сотруднике сельхозпредприятия, который пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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