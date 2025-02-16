https://ria.ru/20250216/dron-1999693849.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 16.02.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:20:00+03:00
2025-02-16T17:20:00+03:00
2025-02-16T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого февраля 2025 года около 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в субботу губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа в Белгородской области, погибла женщина, еще одна пострадала. Также глава региона сообщил о сотруднике сельхозпредприятия, который пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью