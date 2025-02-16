https://ria.ru/20250216/dolg-1999639675.html

Серийный душитель из Москвы должен государству почти миллион рублей

Серийный душитель из Москвы должен государству почти миллион рублей - РИА Новости, 16.02.2025

Серийный душитель из Москвы должен государству почти миллион рублей

Судебные приставы намерены взыскать более 900 тысяч рублей с московского серийного душителя Владимира Миргорода, приговоренного к пожизненному заключению за... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T06:29:00+03:00

2025-02-16T06:29:00+03:00

2025-02-16T06:29:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судебные приставы намерены взыскать более 900 тысяч рублей с московского серийного душителя Владимира Миргорода, приговоренного к пожизненному заключению за убийство 16 человек, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. Миргород в 2012 году был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, некоторые из жертв были изнасилованы до расправы. Всех жертв Миргород задушил. Кроме того, в августе 2024 года сообщалось, что душителя обвинили еще в пяти убийствах, вину он признал. По данным агентства, маньяк не оплатил задолженность по исполнительным документам почти на 850 тысяч рублей и более 59 тысяч рублей исполнительского сбора. Общая сумма долга Миргорода составляет 909 тысяч 347 рублей.

https://ria.ru/20250203/vygovskiy-1996946392.html

москва

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происшествия, москва, московская область (подмосковье)