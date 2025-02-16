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При украинских обстрелах в ДНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/dnr-1999722131.html
При украинских обстрелах в ДНР пострадали четыре человека
При украинских обстрелах в ДНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.02.2025
При украинских обстрелах в ДНР пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:00:00+03:00
2025-02-16T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
украина
денис пушилин
нато
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Четыре мирных жителя республики, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что подросток 2010 года рождения получил ранения средней степени тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. По данным Пушилина, со стороны украинских формирований совершены около 20 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250216/bpla-1999721456.html
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донецкая народная республика, сша, украина, денис пушилин, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Украина, Денис Пушилин, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинских обстрелах в ДНР пострадали четыре человека

Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Четыре мирных жителя республики, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
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Глава региона уточнил, что подросток 2010 года рождения получил ранения средней степени тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По данным Пушилина, со стороны украинских формирований совершены около 20 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаДенис ПушилинНАТОРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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