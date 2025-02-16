https://ria.ru/20250216/dnepr-1999658322.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 20 военных Украины, склад военно-технического имущества, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:10:00+03:00

2025-02-16T12:10:00+03:00

2025-02-16T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки до 20 военных Украины, склад военно-технического имущества, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменской Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250216/poslanie-1999649303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины