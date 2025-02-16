https://ria.ru/20250216/deti-1999711979.html

В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей

В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей - РИА Новости, 16.02.2025

В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей

Электропоезд смертельно травмировал двух детей в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:35:00+03:00

2025-02-16T20:35:00+03:00

2025-02-16T20:44:00+03:00

происшествия

россия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Электропоезд смертельно травмировал двух детей в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. "По предварительным данным, около 17.59 16 февраля 2025 года на железнодорожной станции Дербышки электропоезд №6408 смертельно травмировал двух местных жителей 10 и 11 лет. Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в Telegram-канале ведомства. МСУТ СК добавило, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, дети переходили железнодорожные пути в неположенном месте."Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако предотвратить наезд не удалось", - отмечается в сообщении.Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987891585.html

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)