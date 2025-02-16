Рейтинг@Mail.ru
В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 16.02.2025 (обновлено: 20:44 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/deti-1999711979.html
В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей
В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей - РИА Новости, 16.02.2025
В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей
Электропоезд смертельно травмировал двух детей в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:35:00+03:00
2025-02-16T20:44:00+03:00
происшествия
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Электропоезд смертельно травмировал двух детей в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. "По предварительным данным, около 17.59 16 февраля 2025 года на железнодорожной станции Дербышки электропоезд №6408 смертельно травмировал двух местных жителей 10 и 11 лет. Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в Telegram-канале ведомства. МСУТ СК добавило, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, дети переходили железнодорожные пути в неположенном месте."Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако предотвратить наезд не удалось", - отмечается в сообщении.Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987891585.html
https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей

В Казани электропоезд смертельно травмировал 2 детей, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Электропоезд смертельно травмировал двух детей в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
«
"По предварительным данным, около 17.59 16 февраля 2025 года на железнодорожной станции Дербышки электропоезд №6408 смертельно травмировал двух местных жителей 10 и 11 лет. Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Во Владивостоке пассажирский поезд насмерть сбил подростка
7 декабря 2024, 15:27
МСУТ СК добавило, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, дети переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
«
"Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако предотвратить наезд не удалось", - отмечается в сообщении.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка
2 марта 2024, 07:32
 
ПроисшествияРоссияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала