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В Московском зоопарке появились детеныши капибары и равнинной гориллы
В Московском зоопарке появились детеныши капибары и равнинной гориллы - РИА Новости, 16.02.2025
В Московском зоопарке появились детеныши капибары и равнинной гориллы
Малышей капибару и равнинную гориллу, родившихся в столичном зоопарке, можно увидеть рядом с мамами в их привычных вольерах, а также с помощью прямых трансляций РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:49:00+03:00
2025-02-16T14:49:00+03:00
2025-02-16T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Малышей капибару и равнинную гориллу, родившихся в столичном зоопарке, можно увидеть рядом с мамами в их привычных вольерах, а также с помощью прямых трансляций на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Московском зоопарке — пополнение. На свет появились детеныши капибары и равнинной гориллы. Новых обитателей зоопарка можно увидеть рядом с мамами в их привычных вольерах, а также с помощью прямых трансляций на портале mos.ru", - говорится в сообщении. В сообщении также отмечается, что прямые трансляции из вольеров больших панд, манула, слонов, орангутанов, сурикатов и других животных ведут ежедневно с 09.00 до 17.00. Именно в это время они наиболее активны.
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Кадры с детенышами капибары и равнинной гориллы
Кадры с детенышами капибары и равнинной гориллы
2025-02-16T14:49
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РИА Новости
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москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк
В Московском зоопарке появились детеныши капибары и равнинной гориллы
Московский зоопарк показал на видео детенышей капибары и равнинной гориллы