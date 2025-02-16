https://ria.ru/20250216/detenyshi-1999679413.html

В Московском зоопарке появились детеныши капибары и равнинной гориллы

В Московском зоопарке появились детеныши капибары и равнинной гориллы - РИА Новости, 16.02.2025

В Московском зоопарке появились детеныши капибары и равнинной гориллы

Малышей капибару и равнинную гориллу, родившихся в столичном зоопарке, можно увидеть рядом с мамами в их привычных вольерах, а также с помощью прямых трансляций РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:49:00+03:00

2025-02-16T14:49:00+03:00

2025-02-16T14:49:00+03:00

хорошие новости

москва

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999674533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47f70cea58b239a453841e37307d29ee.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Малышей капибару и равнинную гориллу, родившихся в столичном зоопарке, можно увидеть рядом с мамами в их привычных вольерах, а также с помощью прямых трансляций на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Московском зоопарке — пополнение. На свет появились детеныши капибары и равнинной гориллы. Новых обитателей зоопарка можно увидеть рядом с мамами в их привычных вольерах, а также с помощью прямых трансляций на портале mos.ru", - говорится в сообщении. В сообщении также отмечается, что прямые трансляции из вольеров больших панд, манула, слонов, орангутанов, сурикатов и других животных ведут ежедневно с 09.00 до 17.00. Именно в это время они наиболее активны.

https://ria.ru/20241007/moskva-1976749164.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с детенышами капибары и равнинной гориллы Кадры с детенышами капибары и равнинной гориллы 2025-02-16T14:49 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московский зоопарк