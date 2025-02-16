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В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 16.02.2025
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10:40 16.02.2025 (обновлено: 13:32 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/dagestan-1999650596.html
В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским
В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 16.02.2025
В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским
Водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов, он был ранен при задержании, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:40:00+03:00
2025-02-16T13:32:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов, он был ранен при задержании, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."По данным следствия, 15 февраля 2025 года в вечернее время при въезде в село Хучни сотрудниками полиции для проверки документов был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина 2002 года рождения. Последний из огнестрельного оружия произвел выстрелы в сторону сотрудников полиции и был ранен при задержании", – говорится в сообщении.По факту произошедшего организована процессуальная проверка, добавили в управлении.По данным МВД республики, перед этим подозреваемый совершил разбойное нападение на кассиршу продуктового магазина в городе Дагестанские Огни: он в маске, вооружившись боевым пистолетом, угрожая, потребовал у нее деньги. Перепуганная женщина отдала всю имеющуюся в кассе выручку – около 70 тысяч рублей. Спустя несколько минут после того, как злоумышленник покинул магазин, женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.Отмечается, что в течение получаса сотрудники полиции города установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана. Его объявили в розыск. Полицейские Табасаранского района, как и остальные, получили ориентировку и, патрулируя улицы, увидели автомобиль, на котором скрылся преступник. В ответ на требования полицейских сдаться, мужчина открыл по ним стрельбу. Ответным огнем подозреваемый был ранен. Мужчину доставили в больницу, жизнь его вне опасности, добавили в МВД.
https://ria.ru/20250215/peru-1999576588.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским

В Дагестане водитель открыл стрельбу по остановившим его полицейским

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramМесто происшествия, где водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов. 16 февраля 2025
Место происшествия, где водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов. 16 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
Место происшествия, где водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов. 16 февраля 2025
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МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов, он был ранен при задержании, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По данным следствия, 15 февраля 2025 года в вечернее время при въезде в село Хучни сотрудниками полиции для проверки документов был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина 2002 года рождения. Последний из огнестрельного оружия произвел выстрелы в сторону сотрудников полиции и был ранен при задержании", – говорится в сообщении.
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В Перу полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца
15 февраля, 15:22
По факту произошедшего организована процессуальная проверка, добавили в управлении.
По данным МВД республики, перед этим подозреваемый совершил разбойное нападение на кассиршу продуктового магазина в городе Дагестанские Огни: он в маске, вооружившись боевым пистолетом, угрожая, потребовал у нее деньги. Перепуганная женщина отдала всю имеющуюся в кассе выручку – около 70 тысяч рублей. Спустя несколько минут после того, как злоумышленник покинул магазин, женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.
Отмечается, что в течение получаса сотрудники полиции города установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана. Его объявили в розыск. Полицейские Табасаранского района, как и остальные, получили ориентировку и, патрулируя улицы, увидели автомобиль, на котором скрылся преступник. В ответ на требования полицейских сдаться, мужчина открыл по ним стрельбу. Ответным огнем подозреваемый был ранен. Мужчину доставили в больницу, жизнь его вне опасности, добавили в МВД.
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину
12 февраля, 13:53
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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