https://ria.ru/20250216/dagestan-1999650596.html

В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским

В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 16.02.2025

В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским

Водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов, он был ранен при задержании, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:40:00+03:00

2025-02-16T10:40:00+03:00

2025-02-16T13:32:00+03:00

происшествия

россия

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МАХАЧКАЛА, 16 фев - РИА Новости. Водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов, он был ранен при задержании, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."По данным следствия, 15 февраля 2025 года в вечернее время при въезде в село Хучни сотрудниками полиции для проверки документов был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина 2002 года рождения. Последний из огнестрельного оружия произвел выстрелы в сторону сотрудников полиции и был ранен при задержании", – говорится в сообщении.По факту произошедшего организована процессуальная проверка, добавили в управлении.По данным МВД республики, перед этим подозреваемый совершил разбойное нападение на кассиршу продуктового магазина в городе Дагестанские Огни: он в маске, вооружившись боевым пистолетом, угрожая, потребовал у нее деньги. Перепуганная женщина отдала всю имеющуюся в кассе выручку – около 70 тысяч рублей. Спустя несколько минут после того, как злоумышленник покинул магазин, женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.Отмечается, что в течение получаса сотрудники полиции города установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана. Его объявили в розыск. Полицейские Табасаранского района, как и остальные, получили ориентировку и, патрулируя улицы, увидели автомобиль, на котором скрылся преступник. В ответ на требования полицейских сдаться, мужчина открыл по ним стрельбу. Ответным огнем подозреваемый был ранен. Мужчину доставили в больницу, жизнь его вне опасности, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250215/peru-1999576588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)