https://ria.ru/20250216/chuvashija-1999645818.html

В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело

В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело - РИА Новости, 16.02.2025

В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чувашии после пожара, во время которого погибли двое маленьких детей, сообщает региональное... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T09:18:00+03:00

2025-02-16T09:18:00+03:00

2025-02-16T13:27:00+03:00

происшествия

россия

алатырский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чувашии после пожара, во время которого погибли двое маленьких детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным следствия, в ночь на 16 февраля в деревянном жилом доме, расположенном в поселке Атрать Алатырского района, произошло возгорание. В момент возникновения пожара дома находились двое детей в возрасте двух и четырех лет и их родители. Взрослым удалось выбраться самостоятельно, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Оба ребенка скончались на месте происшествия. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250125/volgograd-1995484415.html

россия

алатырский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, алатырский район, следственный комитет россии (ск рф)