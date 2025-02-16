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В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело - РИА Новости, 16.02.2025
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09:18 16.02.2025 (обновлено: 13:27 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/chuvashija-1999645818.html
В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело
В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело - РИА Новости, 16.02.2025
В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чувашии после пожара, во время которого погибли двое маленьких детей, сообщает региональное... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T09:18:00+03:00
2025-02-16T13:27:00+03:00
происшествия
россия
алатырский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чувашии после пожара, во время которого погибли двое маленьких детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным следствия, в ночь на 16 февраля в деревянном жилом доме, расположенном в поселке Атрать Алатырского района, произошло возгорание. В момент возникновения пожара дома находились двое детей в возрасте двух и четырех лет и их родители. Взрослым удалось выбраться самостоятельно, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Оба ребенка скончались на месте происшествия. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, алатырский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алатырский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело

СК возбудил дело после гибели двух маленьких детей при пожаре в Чувашии

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в частном доме в чувашском поселке Атрать
Ликвидация пожара в частном доме в чувашском поселке Атрать - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в частном доме в чувашском поселке Атрать
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Чувашии после пожара, во время которого погибли двое маленьких детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным следствия, в ночь на 16 февраля в деревянном жилом доме, расположенном в поселке Атрать Алатырского района, произошло возгорание. В момент возникновения пожара дома находились двое детей в возрасте двух и четырех лет и их родители. Взрослым удалось выбраться самостоятельно, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Оба ребенка скончались на месте происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияАлатырский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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