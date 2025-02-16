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В Черкесске задержали примкнувшего к боевикам и собиравшегося уехать жителя - РИА Новости, 16.02.2025
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05:18 16.02.2025 (обновлено: 05:19 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/cherkessk-1999637983.html
В Черкесске задержали примкнувшего к боевикам и собиравшегося уехать жителя
В Черкесске задержали примкнувшего к боевикам и собиравшегося уехать жителя - РИА Новости, 16.02.2025
В Черкесске задержали примкнувшего к боевикам и собиравшегося уехать жителя
Силовики в Черкесске задержали ранее судимого мужчину, который, вступив в ряды террористической организации и пройдя обучение, в том числе по диверсионному... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:18:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики в Черкесске задержали ранее судимого мужчину, который, вступив в ряды террористической организации и пройдя обучение, в том числе по диверсионному делу, собирался уехать из России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, предварительно установлено, что житель Черкесска, желая вступить в ряды одной из террористических организаций, связался с ее представителем через Telegram. Затем он записал на видео то, как приносит присягу, и отправил ролик представителю террористов. После этого он прошел обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному и диверсионному делу по материалам, которые ему присылал боевик. В дальнейшем он намеревался покинуть страну. "В отношение фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что ранее фигурант был несколько раз судим, в том числе за кражу и за нарушение ПДД и эксплуатации ТС.
https://ria.ru/20250215/pokushenie-1999591968.html
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происшествия, россия, черкесск, telegram
Происшествия, Россия, Черкесск, Telegram
В Черкесске задержали примкнувшего к боевикам и собиравшегося уехать жителя

Силовики задержали жителя Черкесска, примкнувшего к террористам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики в Черкесске задержали ранее судимого мужчину, который, вступив в ряды террористической организации и пройдя обучение, в том числе по диверсионному делу, собирался уехать из России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, предварительно установлено, что житель Черкесска, желая вступить в ряды одной из террористических организаций, связался с ее представителем через Telegram. Затем он записал на видео то, как приносит присягу, и отправил ролик представителю террористов.
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После этого он прошел обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному и диверсионному делу по материалам, которые ему присылал боевик. В дальнейшем он намеревался покинуть страну.
"В отношение фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что ранее фигурант был несколько раз судим, в том числе за кражу и за нарушение ПДД и эксплуатации ТС.
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