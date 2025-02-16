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МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС

МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС - РИА Новости, 16.02.2025

МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС

Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:36:00+03:00

2025-02-16T17:36:00+03:00

2025-02-16T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. "Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся очагов возгорания, которое, по-видимому, было вызвано наличием горючих материалов в обшивке крыши, привели к задержке начала работ по устранению повреждений, нанесенных новому защитному сооружению, возведенному над саркофагом в 2019 году", — отметили в агентстве.Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие размером около шести метров в крыше защитного сооружения, но не повредил конструкцию здания. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Как писали украинские СМИ, его нанес ударный дрон. При этом киевский режим попытался обвинить в инциденте Россию, но не привел никаких доказательств. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой. Он напомнил, что Киев не гнушается совершать такие действия. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители киевского режима все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами" и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. По ее мнению, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной безопасности.

https://ria.ru/20250215/ssha-1999621769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, дмитрий песков, чернобыльская аэс, магатэ, госдума рф