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МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС - РИА Новости, 16.02.2025
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17:36 16.02.2025 (обновлено: 18:08 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/chaes-1999695796.html
МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС
МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС - РИА Новости, 16.02.2025
МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС
Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:36:00+03:00
2025-02-16T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
дмитрий песков
чернобыльская аэс
магатэ
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. &quot;Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся очагов возгорания, которое, по-видимому, было вызвано наличием горючих материалов в обшивке крыши, привели к задержке начала работ по устранению повреждений, нанесенных новому защитному сооружению, возведенному над саркофагом в 2019 году&quot;, — отметили в агентстве.Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие размером около шести метров в крыше защитного сооружения, но не повредил конструкцию здания. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Как писали украинские СМИ, его нанес ударный дрон. При этом киевский режим попытался обвинить в инциденте Россию, но не привел никаких доказательств. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой. Он напомнил, что Киев не гнушается совершать такие действия. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители киевского режима все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами" и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. По ее мнению, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной безопасности.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999621769.html
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в мире, россия, киев, дмитрий песков, чернобыльская аэс, магатэ, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ, Госдума РФ
МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС

МАГАТЭ: пожар на ЧАЭС после удара беспилотника произошел из-за обшивки крыши

© Фото : соцсетиОгонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Огонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : соцсети
Огонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
«

"Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся очагов возгорания, которое, по-видимому, было вызвано наличием горючих материалов в обшивке крыши, привели к задержке начала работ по устранению повреждений, нанесенных новому защитному сооружению, возведенному над саркофагом в 2019 году", — отметили в агентстве.

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Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие размером около шести метров в крыше защитного сооружения, но не повредил конструкцию здания. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Как писали украинские СМИ, его нанес ударный дрон. При этом киевский режим попытался обвинить в инциденте Россию, но не привел никаких доказательств.
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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой. Он напомнил, что Киев не гнушается совершать такие действия.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители киевского режима все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами" и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. По ее мнению, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной безопасности.
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