МАГАТЭ назвало причину возгорания в саркофаге ЧАЭС
МАГАТЭ: пожар на ЧАЭС после удара беспилотника произошел из-за обшивки крыши
© Фото : соцсетиОгонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
© Фото : соцсети
Огонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Причиной возгорания, которое произошло после удара беспилотника по Чернобыльской АЭС, стало наличие горючих материалов в обшивке крыши, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
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"Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся очагов возгорания, которое, по-видимому, было вызвано наличием горючих материалов в обшивке крыши, привели к задержке начала работ по устранению повреждений, нанесенных новому защитному сооружению, возведенному над саркофагом в 2019 году", — отметили в агентстве.
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Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие размером около шести метров в крыше защитного сооружения, но не повредил конструкцию здания. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Как писали украинские СМИ, его нанес ударный дрон. При этом киевский режим попытался обвинить в инциденте Россию, но не привел никаких доказательств.
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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой. Он напомнил, что Киев не гнушается совершать такие действия.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители киевского режима все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами" и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. По ее мнению, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной безопасности.
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