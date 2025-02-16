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На частные жилые дома в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
На частные жилые дома в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА - РИА Новости, 16.02.2025
На частные жилые дома в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, она находится в больнице, сообщил губернатор Краснодарского... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:44:00+03:00
2025-02-16T21:44:00+03:00
2025-02-16T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск-на-кубани
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вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, она находится в больнице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."В Славянске-на-Кубани попытка беспилотной атаки со стороны киевского режима. Обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором - кровля. К сожалению, пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно - доставим ребенка в Краснодар", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
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славянск-на-кубани, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия, Вооруженные силы Украины
На частные жилые дома в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
При падении обломков БПЛА на жилые дома в Славянске-на-Кубани пострадал ребенок