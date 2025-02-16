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Над Курской областью сбили украинский беспилотник ВСУ
Над Курской областью сбили украинский беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
Над Курской областью сбили украинский беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО около 11:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:41:00+03:00
2025-02-16T14:41:00+03:00
2025-02-16T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 11:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого февраля 2025 года около 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский беспилотник ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над Курской областью