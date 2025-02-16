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Над Курской областью сбили украинский беспилотник ВСУ

Над Курской областью сбили украинский беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

Над Курской областью сбили украинский беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО около 11:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:41:00+03:00

2025-02-16T14:41:00+03:00

2025-02-16T14:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 11:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого февраля 2025 года около 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html

курская область

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2025

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)